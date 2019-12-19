Китайские ученые создадут искусственное Солнце

После запуска устройство будет вырабатывать энергию, похожую на ту, которая есть в центре Солнца. Благодаря целенаправленному управлению термоядерными реакциями можно будет использовать новый экологически чистый и возобновляемый источник энергии.

Новое устройство будет вырабатывать температуру до 200 градусов по Цельсию. А это в 13 раз больше, чем в центре Солнца.

Исследование ведется в рамках национального экспериментального проекта. Разрабатываемому искусственному солнцу дали имя HL-2M Tokamak. Работа над объектом завершится в конце 2020 года.

До этого подобные проекты обсуждали в Германии. В аэрокосмическом центре под Кельном экспериментируют с самым большим в мире «искусственным Солнцем». Это мощный источник света, благодаря которому ученые рассчитывают получить новый вид топлива.