Наука 06 мая 2023, 09:44 Китайские ученые соединили мозг обезьяны с компьютером Китайские ученые соединили компьютер с мозгом нечеловеческого примата Unsplash

Читать 360tv в

Ученые Нанькайского университета в китайском городе Тяньцзинь провели успешную операцию по соединению компьютера с мозгом нечеловеческого примата. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По данным издания, благодаря этому вмешательству исследователям удалось зафиксировать ритмы центрального отдела нервной системы, позволяющие контролировать механическую руку.

Реклама

Руководитель группы Дуань Фэн отметил важность этого эксперимента для развития науки о мозге. По его словам, в отличие от традиционных методов, интервенционная операция, проведенная учеными из Нанькайского университета, «позволила сбалансировать стабильность распознавания и безопасность».

Ученые из Иллинойсского университета в ходе эксперимента пришли к выводу, что йога способна улучшать память. Также занятия повышают навык концентрации на задачах, снимают тревогу и стресс.