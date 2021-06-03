Китайские ученые побили рекорд по созданию термоядерного реактора

Во время работы с термоядерным ректором EAST ученые из Китая побили немыслимый рекорд. Они достигли температуры плазмы 120 миллионов градусов Цельсия и удерживали ее в течение 101 секунды, 160 миллионов градусов Цельсия — в течение 20 секунд. Об этом написал журнал Global Times.

Это важнейший шаг на пути к воспроизведению термоядерного синтеза, который естественным образом протекает на Солнце и других звездах. Температура в ядре Солнца составляет 15 миллионов градусов. Получается, что плазма в токамаке в несколько раз горячее, чем у ближайшей звезды.

Однако ученые не торопятся радоваться, потому что на разработку систем термоядерного синтеза уйдет еще 30 лет, прежде чем технологию можно будет применять на практике.

Специалистам предстоит решить проблему удержания плазмы внутри реактора. США, Япония, ЕС и Россия тоже работают над этой задачей. Пока плазма очень нестабильна и быстро гаснет. В качестве топлива для таких реакторов используется водород, который можно получить из обычной морской воды.

Реактор EAST является частью проекта по созданию Международного термоядерного экспериментального реактора ITER.