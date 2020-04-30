Китайские ученые: коронавирус может жить в легких переболевшего человека

Частицы нового типа коронавируса могут оставаться в легких уже выздоровевших людей. Однако обычные тесты не покажут этого. К такому выходу пришла группа ученых из Китая.

«Наша работа предоставляет первое свидетельство в области патологии об остаточном вирусе в легких пациента, у которого тесты три раза подряд оказывались отрицательными», — говорится в работе медиков из Армейского медицинского университета города Чунцин. Это сообщение процитировала газета South China Morning Post.

Ученые взяли для исследования случай 78-летней женщины. Ее госпитализировали с COVID-19. Она прошла лечение, после чего три теста показали отрицательный результат. Кроме того, медицинское обследование показало, что пожилая китаянка шла на поправку. Однако на следующий день после этого пациентка умерла от сердечного приступа.

Специалисты провели вскрытие и еще одного исследование. С помощью электронного микроскопа медики увидели в глубоких тканях легких умершей следы частиц коронавируса. Интересно, что признаки COVID-19 не нашли ни в тканях сердца, ни кишечника, ни печени и ни в костном мозге.

Китайские медики, опубликовали результаты своей работы в научном журнале Cell Research. Ученые также отметили, что скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Первый случай заражения зарегистрирован в китайском Ухане. Позже вирус распространился по всему миру — число зараженных превысило три миллиона человек. Хуже всего ситуация складывается в США. Там более миллиона инфицированных и 60 тысяч умерших.