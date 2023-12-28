Наука 28 декабря 2023, 15:36 Китайские ученые из Университета Ятсена выяснили, что домашние питомцы замедляют потерю памяти у пожилых людей

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Специалисты китайского Университета имени Сунь Ятсена в результате исследований выяснили, что домашние питомцы способствуют замедлению потери памяти у пожилых людей. Об этом написал «Ридус», ссылаясь на сайт jamanetwork.com.

Ученые использовали данные из Английского исследования старения (ELSA), где было проанализировано 7945 участников со средним возрастом 66,3 года.

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Авторы исследования пришли к выводу, что общение с домашним животным полностью компенсирует недостаток людей в семье, а также замедляет снижение вербальной памяти и беглости речи.