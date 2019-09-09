Китайские астрономы записали загадочные радиосигналы из космоса
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», — цитирует ТАСС заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
Ученые отметили, что количество этих всплесков слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы.
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Первые FRB были зафиксированы в 2007 году, с тех пор их было обнаружено около сотни. Эти всплески представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. Ученые пока не объяснили их природу. Известно только, что эти радиосигналы единичны и не повторяются после регистрации.
Сейчас, как писало издание Naked Science, австралийские астрономы создали искусственный интеллект, который может в режиме реального времени выявлять новые FRB. Он позволит фиксировать и записывать очень быстрые радиовсплески, на которые ученые не обратили бы внимание.