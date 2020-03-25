Китайские археологи обнаружили древнейшую канализационную систему
Недавно китайские археологи проводили раскопки в провинции Хэнань. Там они обнаружили самую древнюю в стране систему ливневой канализации. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежное издание.
Сообщается, что канализация сохранилась среди руин ныне разрушенного города Пинлян-Тай.
Ученые нашли остатки керамических труб в слое отложений эпохи неолита. Системе около четырех тысяч лет. Специалисты предположили, что канализацию могли построить представители народа Луншань. Эта цивилизация жила в бассейне Хуанхэ во II тысячелетии до нашей эры.