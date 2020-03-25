Китайские археологи обнаружили древнейшую канализационную систему

Сообщается, что канализация сохранилась среди руин ныне разрушенного города Пинлян-Тай.

Ученые нашли остатки керамических труб в слое отложений эпохи неолита. Системе около четырех тысяч лет. Специалисты предположили, что канализацию могли построить представители народа Луншань. Эта цивилизация жила в бассейне Хуанхэ во II тысячелетии до нашей эры.