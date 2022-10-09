Китай успешно запустил космический телескоп к Солнцу | 360°

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Китай успешно запустил космический телескоп к Солнцу

«Синьхуа»: Китай успешно запустил космический телескоп к Солнцу

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Китай 9 октября запустил современный солнечный телескоп «Куафу-1» на ракетоносителе CZ-2D, сообщило агентство «Синьхуа».

Запуск осуществили в 07:43 по пекинскому времени (02:43 по московскому времени) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Телескоп «Куафу-1» уже вышел на орбиту.

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Устройство будут использовать для исследования Солнца и прогнозирования погоды в космосе. В 2021 году Китай запустил к Солнцу аппарат «Сихэ».

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Ранее Роскосмос начал работы по проектированию новой космической станции. До реализации проекта российские космонавты будут использовать Международную космическую станцию (МКС). Одновременно в России начали подготовку лунной программы. Полет на естественный спутник Земли планируется к 2030 году.

Китай

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