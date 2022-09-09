Китай обнаружил новый минерал в образцах грунта с Луны | 360°

Все новости

Мир

09 сентября 2022, 06:16

Россия нашла способ поддержать белорусскую «нефтянку»

Мир

09 сентября 2022, 05:58

ЮАР пообещала не присоединяться к санкциям Запада против России

Реклама

Технологии

09 сентября 2022, 05:21

Национальный центр развития искусственного интеллекта заработал в России

Происшествия

09 сентября 2022, 04:59

Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

Мир

09 сентября 2022, 04:57

Крым выразил готовность помочь Херсонской области с газом

Здоровье

09 сентября 2022, 04:45

Вирусолог Альтштейн не исключил возможность появления новых вариантов коронавируса

Мир

09 сентября 2022, 04:41

Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа — СМИ

Общество

09 сентября 2022, 04:15

Названа единственная страна, обреченная на голод этой зимой

Мир

09 сентября 2022, 04:10

Северная Корея закрепила за собой право превентивного ядерного удара по противнику

Наука

09 сентября 2022, 05:35

Китай обнаружил новый минерал в образцах грунта с Луны

Центральное телевидение КНР: ученые нашли новый минерал в образцах грунта с Луны

Читать 360tv в

Ученые из Китая обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5», сообщило Центральное телевидение КНР.

СМИ сослались на Китайское национальное космическое управление. По их данным, минерал получил название «камень Чанъэ». Это уже шестое химическое соединение, которое было обнаружено человеком на спутнике Земли.

Реклама

Китайская межпланетная станция «Чанъэ-5» была запущена в ноябре 2020 года. Аппарат достиг поверхности Луны 1 декабря того же года. Через 15 дней станция вернулась на Землю с образцами грунта.

Реклама

Это была первая возвращаемая миссия с 1976 года, когда исследованиями занимался советский аппарат «Луна-24». В настоящий момент Роскосмос готовит очередной проект, получивший название «Луна-25».

Луна

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама