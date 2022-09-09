Китай обнаружил новый минерал в образцах грунта с Луны | 360°

Наука 09 сентября 2022, 05:35 Поделиться Telegram

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Viber Китай обнаружил новый минерал в образцах грунта с Луны Центральное телевидение КНР: ученые нашли новый минерал в образцах грунта с Луны РИА "Новости"

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Ученые из Китая обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5», сообщило Центральное телевидение КНР.

СМИ сослались на Китайское национальное космическое управление. По их данным, минерал получил название «камень Чанъэ». Это уже шестое химическое соединение, которое было обнаружено человеком на спутнике Земли.

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Китайская межпланетная станция «Чанъэ-5» была запущена в ноябре 2020 года. Аппарат достиг поверхности Луны 1 декабря того же года. Через 15 дней станция вернулась на Землю с образцами грунта.

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Это была первая возвращаемая миссия с 1976 года, когда исследованиями занимался советский аппарат «Луна-24». В настоящий момент Роскосмос готовит очередной проект, получивший название «Луна-25».

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