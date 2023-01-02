02 января 2023, 02:11
Китай может захотеть заявить права на территорию Луны — NASA
Глава NASA Нельсон предположил, что Китай может заявить права на территорию на Луне
Китайские власти якобы попытаются заявить права на территорию на Луне. Такое заявление сделал глава NASA Билл Нельсон в интервью Politico. По мнению Нельсона, это будет возможно, если Китай выиграет космическую гонку с США.
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства считает, что если Пекин победит, то будет претендовать на огромный кусок лунной поверхности. Китай заберет самые богатые участки, если первым закрепится на спутнике Земли, а этого нельзя допустить, заявил Нельсон.
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«Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: „Не подходите, мы здесь, это наша территория“», — заявил глава NASA.
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Китайская сторона опровергла обвинения, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что космическое пространство — не поле для борьбы.
Специалисты NASA решили создать на поверхности Луны базу для жизни и работы ученых. Ее построят к 2030 году в рамках программы Artemis.
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