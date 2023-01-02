Наука 02 января 2023, 02:11 Китай может захотеть заявить права на территорию Луны — NASA Глава NASA Нельсон предположил, что Китай может заявить права на территорию на Луне freepik

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Китайские власти якобы попытаются заявить права на территорию на Луне. Такое заявление сделал глава NASA Билл Нельсон в интервью Politico. По мнению Нельсона, это будет возможно, если Китай выиграет космическую гонку с США.

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства считает, что если Пекин победит, то будет претендовать на огромный кусок лунной поверхности. Китай заберет самые богатые участки, если первым закрепится на спутнике Земли, а этого нельзя допустить, заявил Нельсон.

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«Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: „Не подходите, мы здесь, это наша территория“», — заявил глава NASA.

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Китайская сторона опровергла обвинения, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что космическое пространство — не поле для борьбы.

Специалисты NASA решили создать на поверхности Луны базу для жизни и работы ученых. Ее построят к 2030 году в рамках программы Artemis.