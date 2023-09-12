Наука 12 сентября 2023, 14:50 Кембриджский университет: полноценный сон, отказ от курения и алкоголя снижают риск развития депрессии

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Полноценный сон, отказ от курения и алкоголя, здоровое питание, подвижный образ жизни и общение с людьми снижают риск развития депрессии. К таким выводам пришли ученые из Кембриджского университета после анализа данных более 200 тысяч взрослых людей, написал сайт newscientist.com.

Исследователи подчеркнули, что у людей, которые практиковали здоровые привычки, риск развития депрессии был на 57% ниже, чем у всех остальных из группы испытуемых, сообщил «Ридус».

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Наибольшее влияние на снижение депрессивного состояния оказывали физические упражнения, полноценный сон и общение.