29 февраля 2024, 20:00
Канадские ученые обнаружили следы гигантского древнего цунами
Sedimentary Geology: следы гигантского древнего цунами обнаружили в Канаде и США
Канадские ученые из Университета Саскачевана нашли следы гигантских волн, которые накрыли сотни миллионов лет назад во время землетрясения западную территорию Канады и северную часть США. Об сообщили журнал Sedimentary Geology.
В ордовикский период — 445 миллионов лет назад — провинция Саскачеван и большая часть провинции Манитоба находились под покровом моря, которые назывались бассейном Уиллистон.
Реклама
Благодаря исследованию отложений в трех участках в провинции Манитоба удалось обнаружить признаки интенсивного воздействия. Оказалось, что в некоторых пластах были разрывы и следы глины, которая могла попасть только с суши.
По мнению ученых, причиной такого воздействия могло стать гигантское цунами, вызванное землетрясением в районе разлома в северной половине бассейна Уиллистон.
Подобные отложения обычно появляются в результате сильных штормов. Но исследователи исключили этот вариант из-за отсутствия признаков регулярной штормовой активности. Кроме того, этот участок на земном шаре был слишком близок к древнему экватору, чтобы здесь могли возникать в основном только ураганы.
Ранее самых больших анаконд в мире нашли в джунглях Эквадора.
Исследования
США
Землетрясения
Ученые
Реклама
Реклама