Наука 29 февраля 2024, 20:00 Канадские ученые обнаружили следы гигантского древнего цунами Sedimentary Geology: следы гигантского древнего цунами обнаружили в Канаде и США Freepik

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Канадские ученые из Университета Саскачевана нашли следы гигантских волн, которые накрыли сотни миллионов лет назад во время землетрясения западную территорию Канады и северную часть США. Об сообщили журнал Sedimentary Geology.

В ордовикский период — 445 миллионов лет назад — провинция Саскачеван и большая часть провинции Манитоба находились под покровом моря, которые назывались бассейном Уиллистон.

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Благодаря исследованию отложений в трех участках в провинции Манитоба удалось обнаружить признаки интенсивного воздействия. Оказалось, что в некоторых пластах были разрывы и следы глины, которая могла попасть только с суши.

По мнению ученых, причиной такого воздействия могло стать гигантское цунами, вызванное землетрясением в районе разлома в северной половине бассейна Уиллистон.

Подобные отложения обычно появляются в результате сильных штормов. Но исследователи исключили этот вариант из-за отсутствия признаков регулярной штормовой активности. Кроме того, этот участок на земном шаре был слишком близок к древнему экватору, чтобы здесь могли возникать в основном только ураганы.

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