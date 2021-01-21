Камеры МКС сняли редкие природные явления

Редкие природные явления сняли камеры, установленные на Международной космической станции (МКС). На видео попали так называемые эльф и синяя струя.

Ролик опубликовало на своем YouTube-канале Европейское космическое агентство. На кадрах сначала видны яркие вспышки под облаками, а затем из одной точки поднялся синий столб света. Через некоторое время все исчезло.

В агентстве пояснили, что вспышка света появляется из-за явления под названием «эльф». Вспышки возникают из верхней части грозовых облаков. В ширину они могут достигать сотен километров. Также на видео запечатлены «синие струи» — потоки света, исходящие из наиболее активных центров грозовых облаков. Свечение таких струй сходит на нет на высоте порядка 50 километров.

Специалисты подчеркнули, что эти явления являются довольно редкими. Их съемка важна для ученых, изучающих погодные изменения на Земле. Наблюдения дают ключ к разгадке того, как молния возникает в облаках. Кроме того, исследователи полагают, что эти явления могут даже влиять на концентрацию парниковых газов в атмосфере Земли.