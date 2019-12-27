Калининградские ученые заявили, что у Вселенной есть границы

Согласно распространенной теории, темная материя приводит к расширению Вселенной. Однако ученые из Калининграда предложили свою версию. По их мнению, вакуум меняет свои свойства за счет наличия в нем частиц. Об этом говорит притяжение в вакууме незаряженных тел.

«Когда вы вносите что-то в вакуум, вы меняете его свойства, — объяснил профессор Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок. — То есть границы могут как-то странным образом влиять на то, что происходит между ними. Возможно, наша Вселенная тоже имеет определенные пространственные границы. И это приводит к дополнительной силе, которая как бы стремится расширить Вселенную».

Как сообщил «Царьград», ученые уточнили, что разгадка в конечной геометрии Вселенной. Они допустили, что космологам стоит отказаться от поисков темной энергии и уделить внимание иным аспектам исследования.