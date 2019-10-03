Калифорнийские ученые доказали эффективность траволечения
Лекарственные растения были одними из самых первых «медикаментов» древности. Например, неандертальцы жевали тополиные почки для здоровья зубов. Ученые считают, что уже 800 тысяч лет назад Homo erectus были знакомы с примитивной фитотерапией.
Возможности современной медицины, новейшие препараты, которые было трудно представить еще 50 лет назад, заставляют относиться к траволечению скептически. Однако последние научные исследования показали оздоровительный эффект растительных компонентов.
В научной работе специалисты исследовали несколько растений, в том числе фенхель, ромашку и лаванду, которые, якобы, могут снижать артериальное давление. Ученые обнаружили, что они активируют в сосудах калиевые каналы KCNQ5, что и способствует гипотензивному эффекту.
Авторы исследования отметили, что современные фармацевтические препараты имеют иной механизм действия. По их мнению, разработка новых препаратов, действующих на калиевые каналы KCNQ5, поможет также и пациентам с энцефалопатией.