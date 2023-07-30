Наука 30 июля 2023, 03:34 «Как на Венере». Ученые назвали самое солнечное место на Земле BAMS: пустыня Атакама в Чили стала самым солнечным местом на Земле Unsplash

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Ученые назвали чилийскую пустыню Атакаму самым солнечным местом на Земле. Туда попадает примерно столько же света, сколько и на Венеру. Результаты исследования опубликовали в журнале Bulletin of the American Meteorological Society.

Отмечается, что на плато Альтиплано солнечное излучение составляет 2177 ватт на один квадратный метр.

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«Это такое же количество энергии, сколько вы получили бы, стоя летом на поверхности Венеры», — привел наглядный пример один из авторов статьи Рауль Кордеро.

Он также заявил, что это невероятный факт, потому что Венера находится ближе к солнцу.

В среднем освещенность на плато составляет порядка 308 Ватт на квадратный метр — это рекорд для Земли.

В Атакаме почти не бывает облаков и дождей. При этом она является одной из самых населенных пустынь в мире. Люди работают там на шахтах, добывая медь. Проблему с питьевой водой население решает при помощи «туманоуловителей».