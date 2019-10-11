«Как это не стало?»: космонавт Александров не поверил в смерть Леонова
Космонавт Алексей Леонов скончался сегодня, 11 октября, в возрасте 85 лет. Его похоронят 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Космонавт Александр Александров прокомментировал уход коллеги в интервью информационному агентству Nation News.
Умер космонавт Алексей ЛеоновПодробнее
Дважды Герой Советского Союза Александр Александров удивился сообщению о смерти Алексея Леонова. Он заявил, что два часа назад говорил с супругой космонавта, и тот был жив.
«Как это не стало? Кто подтвердил? Помощница? Я в 11.30 говорил с супругой Леонова. Она рассказала, что приехали в больницу, что Алексей Архипович в реанимации. Я как раз в командировку еду и спросил, как и что передать? Она ничего мне не сказала. Звоните в Звездный городок», — заявил Александров.
Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. Он стал первым космонавтом, который вышел в открытый космос. Там он пробыл 12 минут и успешно вернулся на корабль.