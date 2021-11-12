К Земле летит потенциально опасный астероид

Потенциально опасный астероид приближается к Земле. Об этом предупредили сотрудники Института прикладной математики имени Келдыша.

«Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! <…> Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17», — написали работники института в Instagram.

Приближающийся к земле космический объект обнаружил сотрудник ИПМ имени Келдыша РАН Леонид Еленин. Ученый увидел астероид на снимках, сделанных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории.

Астероид 11 ноября находился на расстоянии 18 миллионов километров от Земли. Он был виден как слабый объект 20-й звездной величины. Сейчас специалисты уточняют траекторию движения потенциально опасного космического объекта.

Ранее Лаборатория реактивного движения NASA предупреждала, что 11 ноября к Земле приблизится астероид 4660 Nereus. Длина небесного тела составляет 330 метров, что больше на 30 метров Эйфелевой башни. По прогнозам ученых, астероид должен был пролететь мимо планеты на расстоянии 3,9 миллиона километров.