Физик оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович рассказал, представляет ли угрозу астероид, который в скором времени должен пролететь мимо Земли. О том, что астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле 21 августа, сообщили в Московском планетарии, передала «Вечерняя Москва».

По словам Шематовича, астроид пролетит слишком далеко от планеты, чтобы нанести ей какой-либо вред.

«Такой астероид не представляет опасности. 3,4 миллиона километров — огромное расстояние, гораздо дальше орбиты Луны. Подобные небесные тела надо фиксировать, но прямой опасности для нашей планеты нет», — успокоил ученый.

Он рассказал, что иногда астероиды пролетают гораздо ближе к Земле — но и тогда не наносят никакого урона. Несмотря на это, ученый отметил, что астероид, о котором идет речь, имеет довольно внушительный размер.

«1,4 километра — большой размер для этого небесного тела. Такой астероид был бы опасен для Земли, если бы пролетал ближе», — заключил физик.