Юный забайкалец откопал кости древнего носорога

Подлинность останков подтвердил член Палеонтологического общества при Российской академии наук палеозоолог Алексей Бондарев.

«В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта привезли песок для благоустройства. Мой сын любит в раскопки играть. Он сначала бегал по куче, потом споткнулся о что-то твердое и начал копать. Откопал часть черепа, зубы, кости. У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота», — рассказала мама мальчика Дарья Леснова.

Она рассказала, что отважилась и отправила фотографии останков на палеонтологический форум, сообщила газета «Взгляд». Палеозоолог, член Палеонтологического общества при РАН, член Омского отделения Русского географического общества Алексей Бондарев пояснил, что идентифицировал кости шерстистого носорога по фотографии. Однако останки еще не прошли экспертизу. Их отправили в музей. Специалисты собираются изучить карьер, с которого привезли песок с костями.