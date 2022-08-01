Юный генетик из Петербурга рассказала, как ученые ищут лекарство от рака

Участница научного конкурса «Большие вызовы» Ирина Караман вместе с крупными учеными-генетиками работает в Институте цитологии Российской академии наук. В интервью газете «Петербургский дневник» она рассказала, как ученые ищут лекарство от рака.

Лекарство от рака — самая главная мечта ученых-генетиков на сегодня. По словам девушки, сейчас прототипы лекарства уже есть, ученые работают над исследованиями.

«Мы создаем модель рака для тестирования препаратов и их комбинаций. Мы создаем модели in vitro — просто клетки в пробирке, на которые мы капаем лекарство и смотрим, что с ними происходит, и in vivo — будем внутривенно вводить мышке раковые клетки. А потом тестировать лекарства. В нашем проекте три подростка, и бок о бок мы работаем с магистранткой университета, также у нас есть спонсоры и научные руководители — крутые взрослые ученые», — поделилась девушка.