Наука 24 марта 2023, 09:20 ЮНЕСКО не поддалась на требования Запада отвернуться от России — постпред Постпред Аляутдинов: страны Запада не смогли заблокировать сотрудничество России и ЮНЕСКО Pierre Metivier / flickr

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Странам Запада не удалось разорвать отношения ЮНЕСКО с Россией. В организации устали от украинизированной повестки и захотели вернуться к основным обязанностям, сказал в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

По его словам, в организации из-за антироссийской кампании, политизации многих вопросов, давления на делегатов от развивающихся стран и секретариат сложилась напряженная обстановка. Появилась усталость от украинизированной повестки и желание заняться делами в зоне прямой ответственности.

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«Несмотря на попытки западных стран и украинского режима заблокировать наше сотрудничество с ЮНЕСКО, им это не удалось», — заявил Ринат Аляутдинов.

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Большинство из 193 стран — участниц не поддержали усилия Запада, выступили за деполитизированный диалог и равное сотрудничество. Постпред заявил, что экспертный потенциал России остался востребованным, а культурное сотрудничество — важной частью работы ЮНЕСКО. Это показал в том числе успешно прошедший в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге и Казани международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия с участием представителей 56 стран.

В январе Одессу в ускоренном порядке внесли в список всемирного наследия. В постпредстве заявили, что такое решение приняли в обход правил под давлением коллективного Запада, а МИД России назвал его политически мотивированным и не подкрепленным экспертизой.