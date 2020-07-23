Ярчайшая комета последних лет максимально приблизится к Земле

Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) приблизится к Земле на минимальное расстояние в четверг, 23 июля.

В Московском планетарии отметили, что комета подойдет к Земле на 103,52 миллиона километров, пишет РИА «Новости».

Блеск NEOWISE, как отметили астрономы, уже начал слабеть, и сейчас ее видно не так хорошо, как в середине июля.

Разглядеть комету можно будет вечером и в первую половину ночи в небе над северо-восточным горизонтом недалеко от созвездия Возничего.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта совсем недавно — 27 марта текущего года. Это было сделано с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE.

Ранее комету запечатлел российский космонавт Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС). Публикуя снимок в Instagram, космонавт тоже отметил, что это самая яркая за последние семь лет комета.