Японцы напечатали на 3D-принтере самую дорогую говядину в мире

Японские ученые при помощи 3D-принтера и стволовых клеток коров создали самую дорогую в мире мраморную говядину вагю. Об этом сообщило ИА Nation News.

Ученые максимально точно передали структуру мяса, которая и делает его таким ценным.

«Использовав гистологическую структуру говядины вагю как макет, мы разработали метод 3D-печати, который позволяет воспроизводить сложные структуры с заданными характеристиками», — рассказал один из них.

По их данным, технология поможет удовлетворить потребности потребителя, персонализировав жировые и мышечные компоненты говядины.