Японские врачи распознали долгожителя по походке

Эксперты рассказали, что если в 70 лет человек ходит быстро и бодро, то у него больше шансов прожить дольше 80 лет. У таких людей в 60-летнем возрасте «отодвигается» порог старости, а их физическое состояние улучшается. Чтобы это выяснить ученые проводили исследования десятилетиями.

Геронтологи нашли закономерность, согласно которой человек имеет 100% шанс достичь 80-летнего возраста, если его скорость в 70 лет составляет 1,5 метра в секунду.

«Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме, тем дольше он проживет», — сказал исследователь.

Согласно данным сайта «Царьград», если скорость человека не превышала полуметра за секунду, то вероятность дожить до 80 лет составляла лишь 15–35%.