Японские врачи распознали долгожителя по походке
Японские геронтологи рассказали, что определить долгожителя можно по бодрости шага человека. Так, шанс прожить дольше есть у человека, который ходит энергично. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Эксперты рассказали, что если в 70 лет человек ходит быстро и бодро, то у него больше шансов прожить дольше 80 лет. У таких людей в 60-летнем возрасте «отодвигается» порог старости, а их физическое состояние улучшается. Чтобы это выяснить ученые проводили исследования десятилетиями.
Геронтологи нашли закономерность, согласно которой человек имеет 100% шанс достичь 80-летнего возраста, если его скорость в 70 лет составляет 1,5 метра в секунду.
«Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме, тем дольше он проживет», — сказал исследователь.
Согласно данным сайта «Царьград», если скорость человека не превышала полуметра за секунду, то вероятность дожить до 80 лет составляла лишь 15–35%.