Японские ученые заметили необычную способность кормящих матерей

Уточняется, что испытуемых просили рассмотреть снимки нескольких людей. В это время ученые внимательно следили за реакцией добровольцев. Так, кормящие мамы, у которых много окситоцина, лучше распознавали положительные эмоции, пишет ИА Nation News.

По словам специалистов, уровень окситоцина в организме женщин различался в зависимости от того, кормит она грудью ребенка или нет.