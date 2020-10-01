Японские ученые заметили необычную способность кормящих матерей
Ученые из Университета Киото и Университета Адзабу в рамках исследований заметили у кормящих матерей необычную способность, информирует «МедикФорум».
Уточняется, что испытуемых просили рассмотреть снимки нескольких людей. В это время ученые внимательно следили за реакцией добровольцев. Так, кормящие мамы, у которых много окситоцина, лучше распознавали положительные эмоции, пишет ИА Nation News.
По словам специалистов, уровень окситоцина в организме женщин различался в зависимости от того, кормит она грудью ребенка или нет.