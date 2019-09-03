Японские ученые увидели признаки жизни на Венере

Ученые считают, что темные пятна на Венере могут влиять на климат планеты. По их словам, в данных образованиях находятся хлорид железа (III), аллотропы серы и диоксид серы. Данные частицы одинакового размера и ведут себя так же, как микроорганизмы на Земле. На основании этих данных исследователи предположили, что темные пятна на Венере могут быть населены живыми микроорганизмами.

Теорию поддержал американский астрофизик, популяризатор науки Карл Саган. Астрономы также отметили, что с 2006 по 2017 год количество отраженного от Венеры света обратно в космос сократилось в два раза, после чего снова стало расти. Ученые пока не могут объяснить данный феномен.