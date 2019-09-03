Японские ученые увидели признаки жизни на Венере
Японские исследователи заметили необычные темные пятна на поверхности Венеры. По словам экспертов, это может говорить о существовании жизни на планете. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на The Independent.
Ученые считают, что темные пятна на Венере могут влиять на климат планеты. По их словам, в данных образованиях находятся хлорид железа (III), аллотропы серы и диоксид серы. Данные частицы одинакового размера и ведут себя так же, как микроорганизмы на Земле. На основании этих данных исследователи предположили, что темные пятна на Венере могут быть населены живыми микроорганизмами.
Теорию поддержал американский астрофизик, популяризатор науки Карл Саган. Астрономы также отметили, что с 2006 по 2017 год количество отраженного от Венеры света обратно в космос сократилось в два раза, после чего снова стало расти. Ученые пока не могут объяснить данный феномен.