Японские ученые подтвердили наличие грунта в капсуле, сброшенной «Хаябуса-2»

По их данным, частицы темного цвета. Однако приступить к анализу образцов специалисты смогут только летом следующего года.

Неделю назад поисковая группа забрала капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности астероида Рюгу. Капсула приземлилась на территории полигона Вумера в Южной Австралии. Грунт с поверхности астероида собрал японский зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2»). Он сбросил капсулу на землю, после чего отправился на выполнение новой космической миссии.

Зонд был запущен к астероиду в конце 2014 года. Он дважды садился на поверхность Рюгу, диаметр которого составляет 900 метров. Его орбита расположена рядом с орбитами Земли и Марса. Один раз даже был произведен подрыв грунта, чтобы получить образцы из недр астероида.

Ранее генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что внутри капсулы может быть все, что угодно. Однако он выразил уверенность в японских ученых.