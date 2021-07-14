Японские ученые обнаружили трехполые водоросли

В Японии ученые из Токийского университета обнаружили водоросли, которые имеют три пола. Это мужской пол, женский пол и третий пол, который исследователи назвали «бисексуальным», сообщил «ГЛАС.ru».

Обычно водоросли размножаются путем клонирования или половым путем (с партнером).

Новый вид водорослей, который ученые назвали Pleodorina starrii, отличается от ранее известных водорослей. Эти водоросли могут спариваться как с самками, так и с самцами, а «бисексуальная» форма водоросли имеет и женские, и мужские репродуктивные клетки.

Ученые отметили, что имеют дело с новой системой спаривания, уникальной для этих растений, написало ИА Nation News.