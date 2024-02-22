Наука 22 февраля 2024, 00:59 Японские ученые назвали цвет сетки для окон, который лучше других отпугивает насекомых Itcrumbs.ru: красный цвет сетки отпугивает насекомых из-за длины световых волн Freepik

Читать 360tv в

Японские ученые выяснили, что красная сетка эффективнее всего защищает от насекомых. При этом размер ячеек на полотне не имеет значение. Об этом сообщило издание Itcrumbs.ru.

Насекомые настороженно реагируют на красный цвет, так как многие их виды имеют чувствительные к свету рецепторы, реагирующие на определенную длину световых волн. Также насекомые обладают фоторецепторами rhabdoms, благодаря которым могут различать предметы в ультрафиолетовом диапазоне.

Реклама

Длина волны красного цвета — примерно 630-700 нанометров. Этот диапазон не очень привлекательный для многих жуков, бабочек, мух и прочих беспозвоночных членистоногих животных. Такое явление связывают с тем, что многие растения испускают ультрафиолетовое свечение для заманивания насекомых-опылителей.

Из этого следует, что красная сетка хорошо работает против насекомых. Они видят в этом цвете хуже, чем в других диапазонах.

Ранее журнал Science Advances опубликовал исследование сингапурских и китайских ученых Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ. Их данные показали, что глобальное потепление привело к частым нашествиям саранчи на сельскохозяйственные территории. В будущем они снова повторятся.