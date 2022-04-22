Японские ученые из университетов Киото и Азабу открыли необычные способности у кошек

Кошки запоминают не только свои клички, но и клички других кошек, а также имена хозяев. Кроме того, они обладают пространственным мышлением. Это выяснили японские ученые из университетов Киото (Kyoto University) и Азабу (Azabu University). Об исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, написал kp.ru.

Ученые проводили эксперименты с 48 домашними кошками и несколькими уличными. Пробуя подзывать кошек разными именами, исследователи пришли к выводу, что животные запоминают свои клички, способны отличать их от кличек других кошек и даже от созвучных слов.

Кроме того, исследование показало, что кошки запоминают имена хозяев: животным показывали фотографии разных людей, называя имя хозяина. Ученые отметили, что кошки «выражали удивление», когда им показывали фотографию постороннего человека, называя имя хозяина, и реагировали спокойно, когда имя совпадало с изображением.

Наконец, еще один эксперимент показал, что кошки способны ориентироваться в квартирах и следить за перемещениями хозяев. В рамках эксперимента в разных местах помещения расставляли динамики, из которых пускали запись голоса хозяина кошки, подзывающего его. Японцы обратили внимание на то, что кошки удивляются, когда голос хозяина необычным образом «телепортируется» из одного конца помещения в другое место.