Наука 22 августа 2023, 16:07 JamaNetwork: американские ученые выяснили, что загрязненный воздух повышает риск развития деменции

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Команда ученых из Мичиганского университета (США) выяснила, что загрязненный воздух повышает риск возникновения слабоумия и влияет на развитие такой болезни как деменция. Об этом написал сайт jamanetwork.com.

Особую опасность несут лесные пожары и загрязнение воздуха от сельскохозяйственных источников, сообщил «Ридус».

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Загрязняющие воздух частицы попадают в мозг через нос и могут вызывать гибель нейронов. Имеются некоторые данные, что загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистую недостаточность.