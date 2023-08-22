22 августа 2023, 16:07
JamaNetwork: американские ученые выяснили, что загрязненный воздух повышает риск развития деменции
Команда ученых из Мичиганского университета (США) выяснила, что загрязненный воздух повышает риск возникновения слабоумия и влияет на развитие такой болезни как деменция. Об этом написал сайт jamanetwork.com.
Особую опасность несут лесные пожары и загрязнение воздуха от сельскохозяйственных источников, сообщил «Ридус».
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Загрязняющие воздух частицы попадают в мозг через нос и могут вызывать гибель нейронов. Имеются некоторые данные, что загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистую недостаточность.
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