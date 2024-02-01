01 февраля 2024, 14:18
Ямальские ученые обнаружили новую археологическую культуру
Ученые из Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили новую археологическую культуру, которой дали название «Ясунская». Об этом сообщил «Ямал1».
Специалисты сделали находку на территории древнего поселения Лов-санг-хум II, которое расположено вдоль реки Сынь, добавил Petrograd.
Реклама
Во время исследования археологи также нашли уникальные артефакты. Речь идет о каменных орудиях труда и фрагментах керамической посуды, изготовленных в III тысячелетии до нашей эры.
Археология
Реклама
Реклама