Наука 01 февраля 2024, 14:18 Ямальские ученые обнаружили новую археологическую культуру

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Ученые из Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили новую археологическую культуру, которой дали название «Ясунская». Об этом сообщил «Ямал1».

Специалисты сделали находку на территории древнего поселения Лов-санг-хум II, которое расположено вдоль реки Сынь, добавил Petrograd.

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Во время исследования археологи также нашли уникальные артефакты. Речь идет о каменных орудиях труда и фрагментах керамической посуды, изготовленных в III тысячелетии до нашей эры.