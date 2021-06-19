Ямальские археологи исследовали древние поселения в Шурышкарском районе

Ученые из Научного центра изучения Арктики рассказали о новых исследованиях, проведенных на археологическом памятнике «Ямгорт I» в Шурышкарском районе. Оказалось, что памятник — многослойный, написало издание «СеверПресс».

Это значит, что люди строили там поселения в разные периоды истории. Первые свидетельства присутствия человека относятся к эпохе энеолита — третьего тысячелетия до нашей эры. Второй раз люди пришли туда в эпоху позднего бронзового века — в XIII веке до нашей эры. И наконец, в раннем средневековье, в VI — начале VII века туда снова пришли люди и построили там 16 зимних жилищ.