Якутские оленеводы обнаружили тушу древнего медведя

Как отмечают специалисты, медведь мог жить в период каргинского межледниковья — 50-23 тысяч лет назад. Точный возраст животного установят после радиоуглеродного анализа, информирует сайт «Русская планета».

В настоящее время туша медведя с мягкими тканями является первой и единственной в своем роде во всем мире. Помимо прочего, в теле сохранились все внутренние органы. До этого момента находили лишь черепа и кости.