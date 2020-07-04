«Я не специалист по сумасшедшим». Ученый посмеялся над сообщениями о параде планет

СМИ пишут, что 4 июля начинается полный парад планет — астрономическое явление, случающееся примерно раз в 200 лет. Так ли это? Эти сообщения в пух и прах разнес в беседе с «360» Сергей Попов, профессор РАН, сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга.

«Текущая конфигурация вполне себе обычная», — отметил он.

Ученый даже сомневается, что это явление можно назвать парадом планет. Что такое парад планет? Это когда небесные тела выстраиваются не в ряд, а недалеко друг от друга. «В этом смысле сейчас такой конфигурации нет», — прояснил нынешнюю ситуацию ученый.

«Правда, ничего интересного не происходит. Меня всегда поражает, как люди из пальца высасывают новости», — заявил профессор.

Я не специалист по сумасшедшим Сергей Попов, профессор РАН

Попов не видит ничего уникального в параде планет.

«Если вы увидите облако, похожее на верблюда, — это, да, в некоторой степени уникально. Я никогда не видел облако, похожее на верблюда, например. Было бы интересно увидеть облако, похожее на верблюда. Но это не несет никакой ценности. Это не означает, что вскоре на меня плюнет верблюд или я покатаюсь на верблюде — это ни о чем не говорит. Просто вот бывают облака разной формы, можно увидеть довольно причудливые. Здесь примерно то же самое», — разъяснил он.

Если бы ученые запускали спутник, тогда им нужно было бы ждать определенную конфигурацию планет. В других случаях все эти толки ни к чему.

Нынешний «парад планет» не оказывает никакого влияния на магнитное поле Земли.

Ничего интересного не происходит, никакого воздействия нет Сергей Попов, профессор РАН

Даже если бы сейчас и был парад планет, никакого влияния все равно не было бы.

Во время этого редкого явления в небе можно увидеть сразу некоторое количество планет. «Вот в принципе и вся радость», — отметил ученый.

В ночном небе иногда глазом можно наблюдать Марс, Юпитер и Сатурн. Не так уж редко разом можно увидеть на небе три планеты. Такое происходит далеко не каждый год, но это и не уникальное явление.

В предыдущий раз за парадом планет наблюдали в 1982 году. Следующий значимый парад планет произойдет в 2169 году. Об этом сказал Попов, сославшись на «Википедию». Он посоветовал выдумщикам иногда обращаться к такому «очевидному источнику информации».