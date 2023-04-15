Наука 15 апреля 2023, 04:44 Извержение вулкана Тонга признали самым мощным взрывом столетия Университет Майами: извержение Хунга-Тонга в 2022 году стало самым мощным за столетие РИА «Новости»

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Ученые университета Майами исследовали извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Полинезии 15 января 2022 года. Они пришли к выводу, что это был самый мощный природный взрыв за последнее столетие, сообщил университет на своем сайте.

Вулкан проснулся в декабре 2021 года, а 15 января пережил мощнейший взрыв, который разнес остров, на котором он расположен. Столб пепла достиг стратосферы и поднялся на высоту 58 километров. Взрыв был слышен в Новой Зеландии, он породил множество молний, атмосферных и ионосферных возмущений, а также цунами высотой 40 метров.

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В стратосферу было выброшено 146 тераграммов (триллионов граммов) воды. Колебания от взрыва достигли Москвы и несколько раз обогнули Землю.

Профессор университета Сэм Пуркис и его коллеги объединили данные и фотографии со спутников, а также информацию, собранную с помощью различных систем наблюдения, включая дроны. Они выяснили, что вулкан пережил пять взрывов за 15 января.

Результаты исследования показали, что сложная форма мелкого дна в районе расположения вулкана сработала как волновая ловушка. Она породила цунами волнами до 85 километров в высоту, которые образовались через минуту после взрыва. Но удачное расположение вулкана спасло Тихий океан, помешав ударной волне «сбежать» в океан.

Мощность извержения Тонга соперничала с извержением Кракатау в 1883 году, в результате которого погибли более 36 тысяч человек.

На днях вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил три мощных столба пепла. Самый сильный из них поднялся на высоту десять тысяч метров над уровнем моря. В нескольких районах произошел пеплопад. Сильнее всего пострадал Усть-Камчатский район, где вся земля была усыпана толстым слоем пепла.