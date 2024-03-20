20 марта 2024, 15:43
Издание Express: хранение картофеля в холодильнике не увеличивает выработку акриламида
Издание Express, ссылаясь на последние исследования ученых, написало, что хранение картофеля в холодильнике не увеличивает в корнеплоде выработку акриламида.
Акриламид — это вещество, которое может увеличить риск развития онкологических заболеваний. Многие люди опасались хранить овощи в холодном месте из-за мифа о выработке этого опасного соединения, написал «ФедералПресс».
Реклама
Специалисты советуют хранить картофель как раз на нижней полке холодильника.
Исследования
Продукты
Реклама
Реклама