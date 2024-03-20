Наука 20 марта 2024, 15:43 Издание Express: хранение картофеля в холодильнике не увеличивает выработку акриламида

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Издание Express, ссылаясь на последние исследования ученых, написало, что хранение картофеля в холодильнике не увеличивает в корнеплоде выработку акриламида.

Акриламид — это вещество, которое может увеличить риск развития онкологических заболеваний. Многие люди опасались хранить овощи в холодном месте из-за мифа о выработке этого опасного соединения, написал «ФедералПресс».

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Специалисты советуют хранить картофель как раз на нижней полке холодильника.