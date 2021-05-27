Российские космонавты за 2 года выпили более 170 литров полученной из мочи воды

Российские космонавты за 2019–2020 годы выпили более 170 литров воды, полученной из мочи. Переработкой на МКС занимается экспериментальная система регенерации воды.

Всего с апреля 2018 по конец 2020 года система переработала из 282 литров мочи 202 литра воды. За два прошедших года космонавты выпили 171 литр такой воды, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет о реализации эксперимента «Сепарация».

Согласно документу, качество восстановленной из урины воды отвечает всем необходимым требованиям. Жидкость разрешили употреблять экипажу МКС. Но перед этим ее дополнительно очищают в системе регенерации воды из конденсата СРВ-К2М.

Техника для переработки мочи есть и в американском сегменте МКС. Технология позволяет доставлять на станцию меньше воды. Полученную жидкость космонавты могут использовать для приготовления пищи и питья. На одном российском корабле серии «Прогресс» могут отправить на МКС 420 литров воды. Система регенерации за эти годы позволила сэкономить место на корабле для отправки других грузов.