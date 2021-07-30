Алтайские ученые создадут из борщевика лекарство от псориаза

Молодые ученые из Алтайского госуниверситета придумали способ использовать одно из самых вредных растений, с которым ведется активная борьба, — борщевик. Как сообщило «РИА Новости», они планируют создать на основе вытяжки из сорняка лекарство от псориаза.

«Листья и плоды растения богаты эфирными маслами, в состав которых входят фуранокумарины», — говорится в сообщении ученых. Они выяснили, что эти вещества могут купировать кожные заболевания. Кроме того, вытяжка из растений обладает противовирусным и антимикробным действием.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы получить из листьев и плодов борщевика Сосновского средство, у которого будет фармакологическое действие для лечения псориаза. Вторая задача, которую ставят перед собой специалисты, едва ли не более актуальная. Они хотят разработать способ борьбы с тем, что опасное растение бесконтрольно разрастается и захватывает все новые территории.

Борщевик Сосновского — это гигантское растение из семейства зонтичных. Оно известно больше всего тем, что под лучами солнца его сок становится ядовитым. При контакте с растением можно получить сильные ожоги, они могут нести серьезную угрозу здоровью. Борщевик уже захватил европейскую часть России, проник в Европу, где тоже стал бесконтрольно разрастаться. В последнее время борщевик стал появляться даже на территории крупных мегаполисов.

Борьба с зарослями борщевика ведется и в Московской области. От опасного сорняка там уже удалось очистить более шести тысяч гектаров земель.