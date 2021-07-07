Итальянские ученые нашли потомков Леонардо да Винчи

Итальянские ученые воссоздали полное генеалогическое древо Леонардо да Винчи. Благодаря этому им удалось найти 14 ранее неизвестных потомков великого художника и изобретателя, сообщило РИА ФАН.

Благодаря изучению архивов исследователям удалось воссоздать полную историю семьи да Винчи. После этого ученые нашли 14 ныне живущих потомков художника, которые ранее не были известны. Эти люди не знали, что являются потомками гения.

У потомков да Винчи планируют взять образцы генетических материалов, чтобы исследовать их в рамках проекта «ДНК Леонардо да Винчи».

Леонардо да Винчи — легендарный итальянский живописец, ученый, исследователь и изобретатель. Он родился в 1452 году в Тоскане. Да Винчи известен своими картинами, кроме того, он интересовался анатомией, а также пытался изобрести летательный аппарат. Единственное его изобретение, получившие признание при его жизни — колесцовый замок для пистолета.