22 марта 2023, 14:10
IT-эксперт Ольга Писарева оценила прикладную ценность нейросетей
Нейросети сегодня являются одним из основных развивающихся направлений и уже применяются в большом количестве отраслей. Об этом Lenta.ru рассказала кандидат экономических наук, заведующая кафедрой математических методов в экономике и управлении, директор Института Информационных систем ГУУ Ольга Писарева.
По ее словам, развитие нейросетей имеет большое прикладное значение. При этом не стоит их демонизировать. За аурой загадки и тайны находится лишь алгоритм, который имитирует естественный интеллект.
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Чат-боты уже пробуют себя в качестве адвокатов в суде, генерируют тексты по заданным тематикам и распознают работы, написанные «коллегами» — другими нейросетями. Но этим область применения ИИ не ограничивается. Более того, сферы только расширяются.
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«Особенно интересными и многообещающими видятся сегодня направления междисциплинарных исследований с примирением методов и технологий нейросетевого моделирования, в частности при проектировании систем управления динамическими объектами и процессами», — заявила Ольга Писарева.
Искусственный интеллект
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