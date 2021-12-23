Историк рассказал о значении кукол для девушек Древнего Рима

Историки Капитолийского музея рассказали, что значили куклы для девушек в Древнем Риме. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Planet Today.

В 1889 в Риме был обнаружен саркофаг с останками девушки, которая умерла около 2000 лет назад. Вместе с ней была захоронена кукла. Куратор Капитолийского музея Надя Аньоли объяснила, что это говорило о незамужнем статусе девушки. Но в саркофаге также лежало два кольца, это может означать, что погибшая была помолвлена.

«Перстень из красной яшмы, возможно, был ее обручальным кольцом, а выгравированное на другом кольце имя „Филетус“ могло быть именем ее мужа или жениха», — пояснила Аньоли.

По словам ученых, куклы позволяли девочкам подготавливаться к взрослой жизни и помогали им научиться правильно одеваться.

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