Исследователи выяснили причину возведения пирамид в Мексике

По мнению ученых, пирамиды, возведенные в Мексике до прихода испанских конквистадоров, являлись священными копиями гор.

Таким образом местные жители подражали природе, в частности вулканам, которые имели пирамидальную форму. Она облегчала строительство такого монументального объекта.

Исследователи предположили, что в пирамиды закладывали некий сакральный смысл, именно поэтому они находились в центре древних городов.

Мезоамерика — это историко-культурный регион, который простирается от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа.

В свою очередь российские специалисты разработали систему, которая позволяет расшифровывать рукописи. Разработка уже начала применяться в банках, энергетике и страховании. В основе новинки — нейронные сети, выполняющие разные функции.

«Работающая на входе система искусственного интеллекта классифицирует документ, затем подключается решение, которое определяет структуру и расположение его полей, а завершает процесс нейросеть, способная конвертировать изображение в текст», — пояснили разработчики.