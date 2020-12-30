Исследователи трудов Диккенса нашли его 150-летнее письмо об эпидемии
Исследователи трудов британского писателя Чарльза Диккенса нашли в его архиве письмо, датированное 1856-м годом. Романист описал вспышку дифтерии, которая произошла в Европе, пишет The Conversation.
Диккенс отметил, что среди людей начался массовый хаос. Он распространился в кругах медиков и средствах массовой информации. Болезнь называли «странной и пугающей». По словам писателя, мнения специалистов по поводу эпидемии были разделены. Власти предпринимали меры, нацеленные на сдерживание паники у населения, сообщил сайт «Утро.ру».
Послание адресовалось медику Джозефу Олиффу. Он работал в посольстве Британии в Париже. Романист выразил ему благодарность за предупреждение о вспышке.