Исследования новой вакцины от коронавируса на приматах начали в Центре имени Гамалеи

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи начал доклинические испытания новой вакцины от коронавируса. Тесты проводят на приматах. Об этом сообщил «Фармвестник» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Центр именит Гамалеи разработал новую вакцину не так, как «Спутник V». В ней использовали технологию вирусоподобных частиц, которые не содержат генетический материал вируса-возбудителя. Они лишь имитируют его, чтобы заставить организм дать иммунный ответ.

Планируется, что доклинические исследования препарата завершатся 24 ноября — 20 декабря. Их будут проводить на базе шести учреждений. Оценкой общей токсичности препарата займутся в двух вузах — филиалах Института биоорганической химии РАН в Пущине и Центра по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора в Ростове-на-Дону. Кроме того, в Пущине изучат безопасность воздействия вакцины на генетический материал и иммунную систему в целом.

Иммуногенность и безопасность новой вакцины на приматах оценят в Научно-исследовательском институте медицинской приматологии в Краснодарском крае. Дополнительное исследование по иммунотоксичности и генотоксичности проведут в столичном Институте медико-биологических исследований и технологий.

При этом репродуктивную токсичность вакцины проверят в Институте цитологии и генетики сибирского отделения РАН. А испытание нового препарата на потенциальную способность вызывать аллергические реакции и на способность вызывать лихорадочную реакцию (немедленного и замедленного типа) проведут специалисты Центра токсикологии имени академика С. Н. Голикова ФМБА в Санкт-Петербурге.