Исследование: за долголетие отвечают гены, а не внешние факторы

Продолжительность жизни запрограммирована генами, на нее мало влияют такие факторы как стресс или питание. К такому выводу пришла международная группа ученых, исследовавшая шотландских диких овец. Результаты их работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи под руководством Даниэля Нусси из Института биологии Норвежского научно-технологического университета изучали изменение длины теломер. Эти концевые участки хромосом укорачиваются при каждом делении клетки. Теломеры считается важным маркером здоровья и старения организма. Чем они короче у позвоночных, тем выше риск внезапной смерти. При этом пока ученые спорят о том, что сильнее влияет на теломеры — внешние факторы или наследственность. В течение почти 20 лет биологи наблюдали за дикими овцами соайской породы, обитающими на островах Шотландии. Выяснилось, что продолжительность жизни животных соотносится с длиной теломер, а не с их сохранностью. На длину в основном влияет наследственность. Сохранность определяется условиями жизни. Никаких доказательств того, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности, авторы статьи не нашли.