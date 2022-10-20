Исследование ученых из London’s Global University показало, что недосып грозит раком | 360°

Наука 20 октября 2022, 17:54 Исследование ученых из London’s Global University показало, что недосып грозит раком freepik

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Хронический недосып приводит к повышению риска развития рака, сахарного диабета и некоторых других заболеваний, следует из анализа, проведенного учеными из London’s Global University (Великобритания). Об исследовании написал «Ридус» со ссылкой на Plos Medicine/

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и продолжительности сна более чем семи тысяч человек в возрасте от 50 до 70 лет. Оказалось, что люди, которые обычно спят менее пяти часов в сутки, имеют на 20% более высокий шанс заболеть раком, сахарным диабетом и различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, чем люди, которые спят семь и более часов в сутки.

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Также регулярный недосып после 50 лет увеличивает риск развития сразу нескольких хронических заболеваний на 30-40% и повышает риск смерти от хронического заболевания на 25%. Специалисты рекомендуют спать не менее восьми часов в сутки — особенно тем, кто старше 50 лет, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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