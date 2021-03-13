Исследование продукта, восстанавливающего хрящ коленного сустава, одобрили в России

В России начнут исследование первого в стране биомедицинского клеточного продукта. Ученые полагают, что в будущем он должен помочь в восстановлении хряща коленного сустава. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными», — передал ТАСС его слова.

Мурашко отметил, что этот препарат способен заменить поврежденную ткань. Пациенту в таком случае не нужно будет травматичное эндопротезирование. Более того, в России этот биомедицинский клеточный продукт стал первым поданным на государственную регистрацию в соответствии с одноименным федеральным законом.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против «британского» штамма коронавируса. Специалисты установили, что уровень антител у вакцинированных этой прививкой к «британскому» штамму коронавируса не отличается от уровня антител к исходному штамму вируса.