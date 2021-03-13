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    13 марта 2021, 08:02

    Исследование продукта, восстанавливающего хрящ коленного сустава, одобрили в России

    Анастасия Калинина

    В России начнут исследование первого в стране биомедицинского клеточного продукта. Ученые полагают, что в будущем он должен помочь в восстановлении хряща коленного сустава. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

    Исследование продукта, восстанавливающего хрящ коленного сустава, одобрили в России

    «Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными», — передал ТАСС его слова.

    Мурашко отметил, что этот препарат способен заменить поврежденную ткань. Пациенту в таком случае не нужно будет травматичное эндопротезирование. Более того, в России этот биомедицинский клеточный продукт стал первым поданным на государственную регистрацию в соответствии с одноименным федеральным законом.

    Ранее Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против «британского» штамма коронавируса. Специалисты установили, что уровень антител у вакцинированных этой прививкой к «британскому» штамму коронавируса не отличается от уровня антител к исходному штамму вируса.