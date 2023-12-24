Наука 24 декабря 2023, 22:41 Исследование о самом большом озере Земли внесли в Книгу рекордов Гиннеса Pixabay

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Впервые за все время существования Книги рекордов Гиннеса она пополнилась настоящей научной статьей, посвященной самому большому озеру в истории Земли Паратетис. Новая статья появилась на сайте издания, а также выйдет в новых печатных версиях. Об этом сообщил сайт Phys.org.

Во время своего существования Паратетис простирался от территории современной Австрии до Туркменистана и содержал в себе в 10 раз больше пресной воды, чем все существующие сегодня озера. Общая площадь гигантского водоема составляла 2,8 миллиона квадратных километров, а водоизмещение превышало 1,77 миллиона кубометров.

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Исследование древнего озера группа ученых под руководством доктора Утрехтского университета Дэна Палка провело еще в 2021 году. Комментируя включение своей статьи в Книгу рекордов Гиннесса он отметил, что доказательство существования Паратетиса раскрывает, как природа реагирует на изменения климата, в ходе которой гигантский водоем потерял треть своего объема.

«Исследуя катаклизмы, которые пережило это древнее озеро, мы получили бесценную информацию, которая может пролить свет на пути решения текущих и будущих кризисов в акваториях, которые становятся токсичными», — заявил он.

По словам Палка, речь идет о Черном море, чьи воды содержат скрытый метан. Изменения климата приведут к масштабному выбросу в атмосферу. Ученый подчеркнул, что утеря Паратетиса — это урок человечеству, как изменение климата повлияет на источники пресной воды и окружающую среду.

Археологи из австралийского университета Гриффита нашли в районе северо-западного шельфа затопленные о статки древнего города, рассчитанный на сотни тысяч жителей.

По мнению ученых, это может быть часть доисторического материка Сахул, который оторвался от суперконтинента Гондвана. Со временем Сахул распался на Антарктиду, Австралию, Тасманию и Новую Гвинею, а затем ушел под воду.